Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

18.01.2021 00:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:44
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 501 iş yeri denetlendi, 7 bin 669 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 106 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 303 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kavga Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 138 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 00:44:31. #1.15#
title