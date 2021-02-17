Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1077 iş yeri ve 9 bin 803 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, maske takmayan 32, yasaklanan yerlerde sigara içen 6, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 83 ve karantina tedbirleri ihlal eden 1 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 538 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız