Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası verildi

17.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:55
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1077 iş yeri ve 9 bin 803 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, maske takmayan 32, yasaklanan yerlerde sigara içen 6, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 83 ve karantina tedbirleri ihlal eden 1 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 538 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Hande Erçel Prens Harry
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 127 kişiye para cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:55:53. #1.14#
title