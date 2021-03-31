Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybeden çiftin anısına sevenleri tarafından hayır kampanyası düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor
48 yaşındaki belediye başkanı 'Sıram geldi' diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından hayatını kaybeden çiftin anısına sevenleri tarafından hayır kampanyası düzenlendi.

Eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, uzun yıllar birlikte siyaset yaptıkları ve çevresinde çok sevilen iş insanı Mehmet ile eşi Nevin İpşiroğlu'nun geçen yılın son günlerinde Kovid-19 nedeniyle bir hafta arayla yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dostları olarak İpşiroğlu'nun anısına çocukları ve ihtiyaç sahiplerini sevindirecek bir hayır kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Civelek, şöyle konuştu:

"Mehmet ağabey bizim için öyle yeri dolmaz bir dost ve yol arkadaşımızdı. Eşi Nevin Hanım'ı çok severdi. Eşini hayatta tutmak için yaklaşık 10 yıl önce bir böbreğini kendisine vermişti. Koronavirüse yakalandıklarında da 'Allah bize birbirimizin acısını göstermesin.' diye dua ederlerdi. Biz elbette ki bilemeyiz ama duaları kabul olmuş olacak ki bu dünyadan ebedi aleme birlikte göç ettiler."

Civelek, onları unutmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu nedenle yakın arkadaşları olarak ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımında bulunup Mehmet ağabey ve eşi Nevin Hanım için hayır dualarını almak istedik." dedi.

Kampanya kapsamında çocuklar için bazı hediyeler hazırladıklarını belirten Civelek, "Özel bir davet ya da duyuru yapmadık ama Mehmet ağabeyin ne kadar çok sevildiğini bu organizasyon sırasında bir kez daha gördük. Duyan herkesin çorbada tuzumuz olsun misali kampanyaya desteği bizleri duygulandırdı." ifadesini kullandı.

Mahmut Civelek, bu vesileyle salgına karşı bir farkındalık oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle ölen çift anısına hayır kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:00:17. #1.14#
title