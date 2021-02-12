Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı

Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan yeni kararlara göre, koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişilerin ve temaslıların, karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmadığı ve buna bağlı bulaş riskinin yüksek olduğu, filyasyon ekiplerince tespit edilmesi durumunda bazı önlemler alınacak.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulursa kolluk kuvveti eşliğinde, il veya ilçe sağlık müdürlükleri tarafından görevlendirilen araçlarla söz konusu kişilerin transferleri sağlanarak, karantina sürelerinin kalan kısmı KYK yurtlarında tamamlatılacak.

Hastanelerde tedavi sürecini tamamlayan hastalar da karantinayı geçirecekleri yerdeki şartların uygun olmaması ve tedavi sürecini takip eden hekimin de uygun görmesi halinde, karantina sürelerinin kalan kısmı KYK yurtlarında geçirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay