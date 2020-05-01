Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele "filyasyon" faaliyetiyle sürdürülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele "filyasyon" faaliyetiyle sürdürülüyor

Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele
01.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı önlemlerle dünyada ön plana çıkan Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine, şimdiye kadar 75 bin ev ziyareti yapan Kocaeli'deki fedakar sağlık görevlileri özverili çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı önlemlerle dünyada ön plana çıkan Türkiye'nin pandemiyle mücadelesine, şimdiye kadar 75 bin ev ziyareti yapan Kocaeli'deki fedakar sağlık görevlileri özverili çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Avrupa'dan Asya'ya geçişin en önemli koridoru üzerinde olan Kocaeli'deki sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede önemli çalışmalar yürütüyor.

Kentte geçen ay 4 cihazla günlük 2 bin 500 test kapasitesine ulaşılırken 12 ilçede 300 kişiden oluşan 149 ekiple hastalığın kaynağının ve risk altındaki kişilerin tespit edildiği "filyasyon" faaliyetleri yürütülüyor.

Sürecin başladığı günden bugüne kadar kentteki 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapan ekipler, tahlil sonucu pozitif çıkanlarla ilgili çalışmaları da büyük titizlikle sürdürüyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı kentte çok kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, 1 Nisan'dan itibaren 4 cihazla PCR testlerinin yapılmaya başlandığını söyledi.

"İl genelinde 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapılmıştır"

Günlük 2 bin 500 test kapasitesine ulaşılabilindiğini dile getiren Ergüney, hastalığın tespit edildiği ilk günden itibaren vatandaşların doğru ve resmi bilgilerle aydınlatılması için İl Sağlık Müdürlüğünce internet üzerinden bilgilendirme sayfasının oluşturulduğunu kaydetti.

Ergüney, Kovid-19 tedavisi gören, şüphelisi olan ya da içinde bulunulan hassas dönemden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlar için de çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları belirtti:

"Tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet sunma noktasında sağlık altyapımızın güçlü tutulması için vaka artış hızını azaltmak oldukça önemli. Bunu sağlamanın en önemli yolu, bir diğer ifadeyle salgınla mücadelenin anahtarı, hastalığın kaynağının ve risk altındaki kişilerin tespit edildiği 'filyasyon' çalışmalarıdır. 12 ilçemizde 300 kişiden oluşan 149 ekibimiz ile filyasyon faaliyetleri yürütülüyor. Filyasyon ekipleri marifetiyle Kovid-19 tanısı almış kişiler ve aileleri ile görüşülerek hasta kişinin şikayetlerinin başladığı günden 2 gün geriye giderek korunmasız olarak yakın temasta bulunduğu tüm temaslılar tespit edilmektedir. Tespit edilen temaslılara ev ziyareti yapılarak hastalık hakkında ve izolasyon tedbirlerine uymaları yönünde bilgiler verilmekte, web tabanlı sisteme kayıtları yapılmaktadır.

Bu uygulama tedavilerine evde devam edilen pozitif vakalarda da aynen yürütülmektedir. Sürecin başladığı günden bugüne kadar filyasyon ekiplerimiz marifetiyle il genelinde 75 binin üzerinde kişiye ev ziyareti yapılmıştır."

Kocaeli'nin sanayi bölgesi olması ve İstanbul'a yakınlığı göz önüne alındığında koordinasyonun hızlı ve etkin sağlanması ile kentte Kovid-19 harici diğer hastalara da hizmet verilmesinin önem arz ettiğine dikkati çeken Ergüney, "Kocaeli'de genel yatak doluluk oranı yüzde 52, ventilatör doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde yüzde 63'tür. Salgının hiçbir aşamasında yatak veya yoğun bakımlarımızda bir sıkıntı yaşanmadı. İlimizdeki yoğun bakım ihtiyacının karşılanması amacı ile sadece kamuda ilave 180 yoğun bakım yatağı hazırlandı. Ayrıca izolasyon alanı desteği için KYK yurtlarında ilave bin yatak devreye alındı." diye konuştu.

"Çabalarımız sonuç vermektedir"

Ergüney, bunun bir ekip mücadelesi olduğunu, bağlı kamu ve özel sağlık tesisleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiklerini bildirdi.

Kentte yaşayan tüm insanların kendilerine ve yakınlarına zarar gelmemesi, hastalandıklarında tedaviye ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmeleri için büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Ergüney, "Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak ilaç, tıbbi tedavi ve malzemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı veya en ufak bir aksaklık bulunmamaktadır. İletişim problemlerinden kaynaklanabilecek aksaklıklar için bir koordinasyon merkezi kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Hastanede, evde veya yurtlarda kalan vatandaşlarımıza SMS yoluyla sürekli bilgilendirme mesajları gönderiyoruz. Online anket uygulamalarıyla talep ve önerileri alarak hizmetin iyileştirilmesinde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentteki sanayi kuruluşlarında üretimin devam ettiğine dikkati çeken Ergüney, diğer taraftan da çalışan ve ailelerinin sağlığını korumak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını söyledi.

Ergüney, sanayi kuruluşları ile ilgili alınacak tedbirler, çalışma şekilleri ve sayıları, yemek, dinlenme ve sosyal alanları kullanma konularında çalışmalar gerçekleştirildiğine değinerek, işletmede Kovid-19 hastası tespit edilmesi halinde, hastayla korunmasız tüm temaslıların tespit edilerek 14 gün süreyle evde izolasyonlarının sağlandığını sözlerin ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emrah Demet Özdemir Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Selçuk İnan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 ile mücadele "filyasyon" faaliyetiyle sürdürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:08:03. #1.15#
title