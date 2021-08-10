Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı
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Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı

Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı, kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı, kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Mavi bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin yeşil bir şehir olduğunu söyledi.

Çevre konusuna hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Büyükakın, "İzmit Körfezi'nin çevresini arıtma tesisleriyle donattık. Önümüzdeki yatırım planında ileri biyolojik arıtma tesisi var. Tek bir damla su arıtılmadan İzmit Körfezi'ne boşaltılmayacak. Bu çevre yatırımlarımız bize başarıyı getiriyor." dedi.

Büyükakın, Kandıra'nın 6, Kocaeli'nin ise 7. mavi bayrağını bugün aldıklarına işaret ederek, "Mavi bayrak sayısının artırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da ilçelerinin Kocaeli'nin yaz turizmi açısından en önemli yeri olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve protokol üyelerinin katılımıyla mavi bayrak göndere çekildi.

Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı
Kocaeli'de Kovanağzı Plajı'na mavi bayrak asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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