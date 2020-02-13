Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan 4 araç trafikten men edildi

13.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:18

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen ikiz plakalı 4 araç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimleri sonucu trafikten men edildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde "illegal" çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı denetim ekipleri, kent genelinde korsan servis ve "P" plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler İl Trafik Emniyet birimleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde ikiz plaka kullanan ve korsan servis yapan 4 araç trafikten men edildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ihbar ile İl Emniyet Trafik ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimlerde, Gebze ilçesi sınırları içerisinde ihbar edilen 4 araç denetlendi. Denetimler sonucunda ikiz plaka kullandıkları ve korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç ve sürücülerine yasal işlemler yapıldı. 2 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan 6 bin 141 TL ve ikiz plaka kullanmaktan 6 bin 129 TL para cezası kesildi. 2 sürücüye belediyeden almış olduğu belgeye aykırı taşımacılık yapmaktan 2 bin 473 TL ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ceza kesildi. 3 araç sahibine sürücü belgesiz şahsa araç kullandırmak 7 bin 419 TL ceza kesildi. Denetimler kapsamında 4 araç trafikten men edilirken, 3 sürücüye ise polis ekipleri tarafından ilgili maddeler kapsamında toplamda 44 bin 324 TL ceza kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA