Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge...
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Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge...

Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge ücretlerini sağlık çalışanlarıyla paylaştı Dayanışma örneği gösteren doktorlar: "Sağlık hizmeti bir ekip işi, tüm personellerimizin pandemi sürecinde var gücüyle çalıştığına inanmaktayız" Kocaeli'de...

Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge...
28.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:12

Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge ücretlerini sağlık çalışanlarıyla paylaştı

Dayanışma örneği gösteren doktorlar:

"Sağlık hizmeti bir ekip işi, tüm personellerimizin pandemi sürecinde var gücüyle çalıştığına inanmaktayız"

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan tavan ek ödemelerinden yararlanamayan hastane personeli ile ek ücretlerini paylaşan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 150 doktor, "Sağlık hizmeti bir ekip işi, tüm personellerimizin pandemi sürecinde var gücüyle çalıştığına inanmaktayız" dediler.

Kocaeli'de, korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte pandemi hastanesi olarak hizmet veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlar örnek bir dayanışmaya imza attı. Korona virüs ile en ön safta mücadele eden yaklaşık 150 doktor, süreç içerisinde gece-gündüz demeden kendileriyle birlikte mesai harcayan işçi personelin yanında olduklarını göstermek amacıyla kampanya başlattı. Hastanede görev alan tüm doktorlar tavan ek ödemeden elde ettikleri gelirleri, diğer personellerle paylaşarak dayanışma örneği gösterdi.

"Tüm personellerimiz bu zor süreçte var gücüyle çalışıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Acil Tıp Uzmanı Ahmet Ali Top, "Sağlık hizmeti bir ekip işi. Biz bu sağlık hizmetindeki doktor arkadaşlar olarak tüm personellerimizin de bu pandemi sürecinde var gücüyle çalıştığına inanmaktayız. Bunun içerisinde temizlik personelimiz, güvenlik personellerimiz, veri elemanlarımız. Biz bunlarla bakanlığımızın vermiş olduğu destekleri de içine alaraktan tüm Darıca Farabi Devlet Hastanesi doktorları olarak böyle bir fikir birliğine vardık. Özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde olmamız hasabiyle onlara bir miktar da olsa maddi destek verebilmek amacıyla böyle bir organizasyon başlattık. Burada katkısı bulunan tüm Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Pandemi süreci zor ve sıkıntılı bir süreçti. Sağlık hizmeti birlik ve beraberlik içerisinde olan bir hizmet olduğu için a'dan z'ye temizlik personelinden doktor ayağına kadar tüm personelin içerisinde olduğu danayışmayla geçen bir süreç. Bu zor ve yorgun süreçte hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bu işi yürüttüğümüze inanıyorum" dedi.

"Böyle bir hekim grubuyla çalışmak sevindirici bir duygu"

Doktorların davranışları karşısında oldukça mutlu olduğunu ifade eden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Mustafa Güneş ise, "Şimdi buradaki çalışan hekim arkadaşlarımız bu süreçte ek ödeme alamayan, ihtiyacı olan elemanlarımızla ilgili bir proje başlattılar. Bir iyilik hareketi başlattılar. Bu manada kendi aldıkları döner sermaye ek ödemelerle belli oranlarda kendi aralarındaki arkadaşlarla toplayarak yüklü miktardaki arkadaşımızın bu süreçte en azından bütçelerine bir katkı da olsa bir iyilik kervanıyla destek oldular. Bu sevindirici bir gelişme. Ben bir yönetici olarak çok şanslıyım. En zor süreçte bile, kendi personelini, en yakınındaki çalışma arkadaşlarını, ihtiyacı olan çalışma arkadaşlarını düşünen bir hekim grubuyla çalışmak, bir personelle çalışmak herhalde hastane yöneticisi için en sevindirici bir duygu. Bu süreçte katkısı olan bütün hekim arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu örnek bir hareket oldu. Böyle zorlu bir dönemde bile bunu düşünebilmek, insanlığımızın, hekimlerimizin, personelimizin bu güzel yönünün ortaya çıkması açısından çok sevindirici bir durum. Şuanda totelde bin 400 civarında personelimiz var. Yeni başlayan personellerle birlikte. Bu süreçte hem hemşire olsun, tem temizlik olsun, güvenlik olsun. O manada sağolun Sağlık Bakanlığımızın büyük destekleri oldu. Atamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de koronavirüsle mücadele eden doktorlardan örnek davranış...150 doktor ek gösterge...

Kaynak: İHA

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