Kocaeli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı Kocaeli'de korona virüsten korunmak amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüs terminali, toplu ulaşım araçları ve insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'de korona virüsten korunmak amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüs terminali, toplu ulaşım araçları ve insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını arttırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, Akçaray tramvay hattı, belediye otobüsleri, mescitler, kapalı alanlar kurulan ekipler tarafından periyodik olarak ilaçlanıyor. 30 ekiple dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, olası bir olumsuzluk karşısında ekiplerin sayısını arttırarak koronavirüsle mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, "Biz ezelden beridir tramvayımızı, otobüslerimizi yüksek teknolojili ilaçlarla dezenfekte ediyorduk. Ama bu virüs yayılması ihtimalini de dikkate almak suretiyle 10 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı da ilaçlayacak şekilde bir ekipman ve düzenek sağladık. İnsanlar olarak bizler de dikkat dersek bu korona virüsten korunmuş olacağız. Biz bu tedbirleri korunmamız gereken yerler için aldık, almaya da devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'de virüs yayılımı olmadığı için aldığımız tedbirler en üst seviyede değil. Şu anda bizim yaptıklarımız başlangıç seviyesindedir. Biz her duruma karşı tedbirlerimizi aldık. Bu seviyelendirmeyi Sağlık Bakanlığı yapar. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda bu seviyeyi yükseltip gerekeni yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA