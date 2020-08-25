Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 76 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 76 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 76 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1183 iş yeri denetlenerek 20 bin 456 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 39 ve maske takmayan 37 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA