Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 66 kişiye para cezası Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 66 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 66 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1589 iş yeri denetlenerek 18 bin 206 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 21 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA