Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye idari para cezası Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 12 kişi de yakalandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 12 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kent genelinde bin 758 iş yeri ve 5 bin 237 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 12, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 69 ve izni olmadan seyahat eden 16 kişiye idari para cezası yazıldı.

İzin verilen çalışma saatlerine uymayan 3 ve izinsiz maske satılan 1 iş yeri için idari para cezası uygulanan denetimlerde, idari işlemler haricinde aranan 12 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA