Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Karamürsel Belediyesi ekipleri pazarcı esnafına eldiven, pazarın giriş ve çıkışlarında vatandaşların faydalanabileceği el dezenfektanı masaları oluşturdu.

İlhan Çınar Alanı'nda kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşların ellerine dezenfektan sıkan belediye ekipleri, pazarcı esnafına eldiven dağıttı.

Vatandaşlar, alınan tedbirlerden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda tutarak, koronavirüsüne karşı önlemlerimizi devam ettiriyoruz. İlçemizde okullarımız, ibadethaneler, parklar, çöp konteynerlerı, otobüs durakları, belediye hizmet binalarımız, cadde ve sokaklarımız oluşturulan ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karamürsel'de virüse karşı çok ciddi önlemler aldık, halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm vatandaşlarımız kişisel temizliğine ve hijyen kurallarına devam etmeli."

Gölcük

Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kurulan Vefa Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Vefa Destek Grubu, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan yaşlı ve hastaların temel gıda gibi ihtiyaçlarını gidermek için ev ev gezip talepleri karşılıyor.

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Gülten Kaya (70), yaptığı açıklamada, Vefa Destek Grubu ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. İlgili telefonu aramamın ardından evime gelen ekipler ihtiyaçlarımı karşıladılar. Çok mutlu oldum. Bu hizmeti veren tüm kişilerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA