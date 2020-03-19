Kocaeli'de koronavirüs önlemleri
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.
19.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün evlerinde kalma kuralına uyulması konusunda bilgi veriyor.
Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.
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Kaynak: AA