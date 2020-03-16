Kocaeli'de koronavirüs nedeni ile kriz masası kuruldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 ilçe belediyesinin katılımı ile kurulan kriz masasında koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında önemli kararlar alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 ilçe belediyesinin katılımı ile kurulan kriz masasında koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında önemli kararlar alındı. 12 ilçe belediyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda kent meydanları ve dezenfektanlar yerleştirilmesine karar verildi.



Türkiye'de ilk koronavirüs vak'alarının ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde aldığı önlemler kapsamında kriz masası oluşturdu. 12 ilçe belediyesinden katılım sağlanan kriz masasına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlık yaptı. "Covid-19 Kocaeli Koordinasyonu" adı verilen toplantıda 15 maddelik kararlar alındı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.



"12 ilçe belediyemizden katılımla ortak kararlar alarak mücadelemizi sürdüreceğiz"



Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, vatandaşları koronavirüsten korumak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ederek, "Bu virüs ile sistemli bir şekilde mücadele ederek başarılı oluruz. Bunun için ilçe belediyeleriyle işbirliği önemli. Bugün kriz masası oluşturduk. 12 ilçe belediyemizden katılımla ortak kararlar alarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelede kullanılacak ekipman ve o ekipmanı kullanan kişilerin kendini koruyacak bilgi ve donanıma sahip olması ve mücadele süresince diğer sağlık malzemeleri seçilirken Sağlık Bakanlığı'nın onaylı ürünleri seçmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu süreçte karaborsa ve stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için yapılan her çalışmayı belli planlar içerisinde yapacağız" dedi.



Kocaeli'deki belediyeler virüsle birlikte mücadele edecek



"Covid-19 Kocaeli koordinasyonu" toplantılarının her salı günü düzenlenmesi kararının alındığı toplantıda, ilçe belediyelerin en az 45 günlük ihtiyaçlarını tedarik etmesine, dezenfektan, ekipman ve uygulayıcı personelin kişisel koruyucu malzeme teminlerinin sağlanması ve bu malzemelerin sağlık bakanlığı ruhsatlı ve onaylı ürünler kullanılması kararlaştırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020/5 sayılı genelgesi ve sonrasında gelecek genelgeler gereğince tedbirlerin alınacağının kararlaştırıldığı toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde dezenfeksiyon işlemi konusunda uygulama sıklığında sıkıntılar oluşmasına mahal verilmeyecek şekilde koordinasyon kurulmasına karar verildi.



Kent meydanlarına dezenfektan yerleştirilecek



Alınan kararlar kapsamında belediyeler arasında uygulama beraberliğinin sağlanacağı belirtilirken, huzur evi, toplu taşıma araçları, durakların, taksilerin, ibadethanelerin öncelikli mekanlar arasında değerlendirilerek bu alanda dezenfeksiyon işleminin uygulanmasına karar verildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların toplu olarak bulunduğu meydan, durak gibi alanlara el dezenfektanları koyulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA