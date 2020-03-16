Kocaeli'de koronavirüs kriz masası ilk toplantısını yaptı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Koronavirüs (Kovid-19) Kocaeli Koordinasyonu adıyla kurulan kriz masasının ilk toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Koronavirüs (Kovid-19) Kocaeli Koordinasyonu adıyla kurulan kriz masasının ilk toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, koronavirüsle sistemli bir şekilde mücadele ederek başarılı olunabileceğini belirterek, bunun için ilçe belediyeleriyle iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Kriz masası oluşturduklarını ifade eden Aydınlık, "12 ilçe belediyemizden katılımla ortak kararlar alarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelede kullanılacak ekipman ve o ekipmanı kullanan kişilerin kendini koruyacak bilgi ve donanıma sahip olması ve mücadele süresince diğer sağlık malzemeleri seçilirken Sağlık Bakanlığının onaylı ürünleri seçmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu süreçte karaborsa ve stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için yapılan her çalışmayı belli planlar içerisinde yapacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç da Büyükşehir Belediyesi olarak düzenli bir şekilde alan ve yüzey dezenfektesi yaptıklarını dile getirerek, vatandaşların bulunduğu ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini kaydetti.

Toplantı sonunda 15 maddelik karar alındı, ayrıca kriz masasının her salı toplanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA