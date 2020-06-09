Kocaeli'de koronavirüs denetimleri Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 37 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 37 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymayan 37 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca, 598 iş yeri denetlendi, 7 bin 709 kişi sorgulandı, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA