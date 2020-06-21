Kocaeli'de korona virüse davetiye çıkartan görüntüler
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Kocaeli'de korona virüse davetiye çıkartan görüntüler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti.

Kocaeli'de korona virüse davetiye çıkartan görüntüler
21.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:46

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçları ile yolu kapatan yaklaşık 100 genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. korona virüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi. Gençler müzik eşliğinde trafiğe kapattıkları yolda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti. Dakikalarca yol ortasında dans eden şahısların ise maske takma zorunluluğuna uymadıkları gözlendi.

Korona virüsün yayılmasına davetiye çıkartan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Şahısların daha sonra araçları ile bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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