Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
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Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Kocaeli'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
01.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:14

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 173 şahsa para cezası kesildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 173 şahsa para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirlerine uyulması için dün il genelinde "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 138 ekip, 974 polisin katılımı ile yapılan denetimlerde bin 822 iş yeri, 24 liman ve vapur iskelesi, bin 45 araç denetlenirken, 4 bin 991 şahısın kimlik sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 28 kişi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 17 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 60 kişi, çeşit trafik ihlallerinden dolayı 68 kişi olmak üzere toplam 173 şahsa para cezası kesildi. Uygulamalarda farklı suçlardan aranan 9 suçlu da yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimlerde izin verilen çalışma saatlerine uymayan 2 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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