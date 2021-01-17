Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti
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Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti

17.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:10

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, belediye çalışanının üzerine atlayan köpeklerin sevimli halleri arkadaşları tarafından görüntülendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, belediye çalışanının üzerine atlayan köpeklerin sevimli halleri arkadaşları tarafından görüntülendi.

Darıca Belediyesi Hayvan Sağlısı ve Refahı ekibi, Emek Mahallesindeki sokak hayvanlarını beslemek için bölgede çalışma yaptı.

Bu sırada köpekler, ekipteki Ekrem Bekgöz'ün üzerine atlayarak sevgilerini gösterdi.

Ekiptekilerin cep telefonu ile kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çekilen videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerimiz onları, onlar da ekiplerimizi çok seviyorlar. Siz hiç merak etmeyin, sokağa çıkma yasağı uygulanan bugünlerde doğadaki dostlarımız bize emanet." ifadeleriyle paylaştı.

Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti
Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti
Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti
Köpeklerin kendilerini besleyen belediye çalışanına sevgisi gülümsetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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