Kocaeli'de köpeği ezen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kamyonetiyle bir köpeği ezerek yaralanmasına neden olan sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüntülerde yer alan ve bu acımasız eylemi gerçekleştiren kişi, emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Tüysüzler Mahallesi'nde özel bir sitenin güvenlik kameralarınca, hızla ilerleyen kamyonetin, aracı kovalayan sokak köpeklerinden birini ezerek yaralanmasına yol açtığı anlar kaydedilmişti.