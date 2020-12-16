Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
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Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

16.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:43

Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı Tırın parçaladığı duraktaki yolcular son anda kaçarak canını kurtardı Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa dalarak farika işçilerini bekleyen servis...

Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Tırın parçaladığı duraktaki yolcular son anda kaçarak canını kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır yolcu dolu durağa dalarak farika işçilerini bekleyen servis minibüsün çarptı. Duraktakilerin son anda kaçarak kurtulduğu kazada servis içindeki 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah 08.10 sıralarında Dilovası D-100 Karayolu Eynerce kavşağı mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Çelikadlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı. Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyenler, tırı erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, tırın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

Duraktan kaçarak şoka giren vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tır çekici ile yoldan kaldırılırken, yara almadan kurtulan sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tırın çarptığı servis sürücüsü ise Dilovası'nda yol kenarındaki durakları hatalı parklanma yüzünden kullanamadıklarını, yol üzerinden yolcu almak zorunda kaldıkları için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyerek, sorunun çözümü için önlem alınmasını talep ettiler.

Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır, durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIR

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