Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

28.01.2021 07:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:02
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-020 kara yolunda Ağva yönüne gitmekte olan Kadir Gürcan'ın kullandığı 09 S 4418 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü.

Otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan Gürcan, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Gürcan tedbir amaçlı Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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