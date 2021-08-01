Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye devrildi.

Balçık Mahallesi Şile Caddesi'nde, ailesiyle piknikten dönen Furkan K. idaresindeki 54 D 3596 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yola paralel devam eden dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tuğba Özay Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Ecem Güzel Hakan Reçber Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 21:48:39. #1.16#

title