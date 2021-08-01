Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye devrildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye devrildi.

Balçık Mahallesi Şile Caddesi'nde, ailesiyle piknikten dönen Furkan K. idaresindeki 54 D 3596 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yola paralel devam eden dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal