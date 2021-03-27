Kocaeli'de kontrolden çıkan cip 2 araca ve bir binanın duvarına çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan cip, 2 araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkan cip, 2 araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddes'inde A.O. idaresindeki 34 KS 9308 plakalı cip, yokuşta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobil ile özel bir eğitim kurumu binasının duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal