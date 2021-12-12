Kocaeli'de komşular arasındaki kavgada 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, baygınlık geçiren hamile kadın ile yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, baygınlık geçiren hamile kadın ile yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgada baygınlık geçiren hamile A.B. ile kafasına darbe alan E.Ş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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