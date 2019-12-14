Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı
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Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bazı evlerden 9 kombi çaldıkları iddiasıyla Bursa'da yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

14.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:18
Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

'nin ilçesindeki bazı evlerden 9 kombi çaldıkları iddiasıyla 'da yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Mahallesi sahilinde bulunan 3 apartmandan 9 kombi çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Karamürsel Asayiş Büro ekipleri, Bursa'da ikamet eden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, Bursa'da düzenlenen operasyonda H.Y. (26), H.M. (22), M.T. (38) ve B.D'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M. ve aynı suçlardan sabıkası olan M.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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