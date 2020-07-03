Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazır KIZILAY Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, kent genelinde koronavirüs tedavisi gören 110 hastaya immün plazma bağışı yaptıklarını, olası bir yeni dalga için stoklarında 300 civarında plazmanın hazır olduğunu söyledi.

KIZILAY Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, kent genelinde koronavirüs tedavisi gören 110 hastaya immün plazma bağışı yaptıklarını, olası bir yeni dalga için stoklarında 300 civarında plazmanın hazır olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Kocaeli'de, alınan tedbirlerle vaka sayısı azalmaya başladı. Kan ve immün plazma ihtiyacının karşılanması için Kızılay da önemli çalışmalar yapıyor. Kentte bugüne kadar yaklaşık 110 hastaya immün plazma desteği sağlayan Kızılay, stoklarında bulundurduğu 300 immün plazma bağışı ile olası bir ikinci dalgaya karşı hazır bekliyor.

'PLAZMALARI HAZIR OLARAK TUTUYORUZ' Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, pandemi sürecinde kan bağışlarının azaldığını belirterek, "Ancak normalleşme sürecinde kan ve plazma bağışlarında ciddi bir artış var. Bunu çok iyi bir şekilde sağlamış durumdayız. Türkiye geneline baktığımızda şu anda yaklaşık 12 bin plazma bağışı aldık. Bu plazmaları yaklaşık 5 bin hastamıza şifa olacak şekilde kullandık. Dolayısıyla gelebilecek olan bir ikinci dalga olasılığında kullanmak üzere bu plazmaların bir kısmını hazır olarak tutuyoruz. Yaklaşık 20 bin bağışçımız ile de temas halindeyiz. Bunların yüzde 94'ü kan ve plazma bağışı yaptı veya yapacak. Bu dünya geneline baktığımızda çok yüksek bir oran. Bu bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. '300 CİVARINDA PLAZMAYI STOKLARIMIZDA BULUNDURUYORUZ' Kocaeli'de olası bir ikinci dalgaya karşı hazır olduklarını söyleyen İpek, "24 saat telefonla randevu sistemi ile çalıştık. Bir araç tahsis ederek, gelen bağışçılarımızı evlerinden alıp, evine bıraktık. Şu ana kadar olan verilerde yaklaşık 110 civarında hastamıza immün plazma bağışı yaptık. Civar illere de plazma konusunda destek verdik. Olası bir ikinci dalga ihtimali için ise 300 civarında plazmayı şu anda stoklarımızda bulunduruyoruz. Bu stokları belli bir sıcaklıkta 3 yıl boyunca muhafaza edebiliyoruz. Bu konuda öncü ve tedarikçi olarak önemli bir görev üstleniyoruz" diye konuştu. 'YÜZDE 70 CİVARINDA NORMALİ YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ' Bağış oranının yüzde 70'e ulaşıldığını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Kan bağışı oranlarında normale doğru gidiyoruz. Tam normali henüz bulmadık. Ancak halkımızın teveccühü, bağışçılarımızın desteği ile şu anda bu oranlar günlük olarak 200'ün üzerine çıktı. Pandemi sürecinde birtakım ameliyatlar ertelenmişti. Ancak 3 aylık bir sürecin ardından bu tedaviler yeniden başladı. Biz bu haziran ayının başında hastalıkların normal şekilde tedavi edileceğini gördük. İl Sağlık Müdürlüğü'müzle beraber bir kampanya başlattık. Şu anda yüzde 70 civarında normali yakalamış durumdayız. Fakat halen düşük seviyelerde, önümüzdeki günlerde normal seviyeye geleceğini düşünüyoruz."

Kaynak: DHA