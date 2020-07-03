Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazır
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Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazır

Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazırKIZILAY Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, Kocaeli'de koronavirüs tedavisi gören 110 hastaya immün plazma bağışı yaptıklarını, olası bir dalga için stoklarında 300 civarında plazmanın hazır bulunduğunu söyledi Koronavirüs salgınından en...

03.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:05

Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazır

KIZILAY Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek, Kocaeli'de koronavirüs tedavisi gören 110 hastaya immün plazma bağışı yaptıklarını, olası bir dalga için stoklarında 300 civarında plazmanın hazır bulunduğunu söyledi Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Kocaeli'de, tedbirlerin arttırılmasıyla birlikte salgının önüne geçilmesi yolunda önemli adımlar kat ediliyor. Yeni vaka sayısının azalmaya başladığı kentte, kan ve immün plazma ihtiyacının karşılanması noktasında Kızılay da önemli işler yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 110 hastaya immün plazma desteği sağlayan Kızılay, stoklarında bulundurduğu 300 immün plazma bağışı ile de salgında olası bir ikinci dalga yaşanmasına karşın hazır bekliyor.

'İKİNCİ DALGA OLASILIĞINDA, PLAZMALARI HAZIR OLARAK TUTUYORUZ? Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek pandemi sürecinde kan bağışlarının azaldığını belirterek, 'Ancak normalleşme sürecinde kan ve plazma bağışlarında ciddi bir artış var. Bunu çok iyi bir şekilde sağlamış durumdayız. Türkiye geneline baktığımızda şu anda yaklaşık 12 bin plazma bağışı aldık. Bu plazmaları yaklaşık 5 bin hastamıza şifa olacak şekilde kullandık. Dolayısıyla gelebilecek olan bir ikinci dalga olasılığında, ihtimalinde kullanmak üzere bu plazmaların bir kısmını hazır olarak tutuyoruz. Yaklaşık 20 bin bağışçımız ile de temas halindeyiz. Bunların yüzde 94'ü kan ve plazma bağışı yaptı veya yapacak. Bu dünya geneline baktığımızda çok yüksek bir oran. Bu bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

'300 CİVARINDA PLAZMAYI STOKLARIMIZDA BULUNDURUYORUZ? Kocaeli'de olası bir ikinci dalga ihtimaline karşı hazır olduklarını söyleyen İpek, "24 saat telefonla randevu sistemi ile çalıştık. Bir araç da tahsis ederek gelen bağışçılarımızı evlerinden alıp, evine bıraktık. Şu ana kadar olan verilerde yaklaşık 110 civarında hastamıza immün plazma bağışı yaptık. Civar illere de plazma konusunda destek verdik. Olası bir ikinci dalga ihtimali için de 300 civarında plazmayı da şu anda stoklarımızda bulunduruyoruz. Bu stokları belli bir sıcaklıkta 3 yıl boyunca muhafaza edebiliyoruz. Bu konuda öncü ve tedarikçi olarak önemli bir görev üstleniyoruz." diye konuştu.

'YÜZDE 70 CİVARINDA NORMALİ YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ" Bağış oranının yüzde 70'e ulaştığını ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Kan bağışı oranlarında normale doğru gidiyoruz. Tam normali henüz bulmadık. Ancak halkımızın teveccühü, bağışçılarımızın desteği ile şu anda bu oranlar günlük olarak 200'ün üzerine çıktı. Pandemi sürecinde birtakım ameliyatlar ertelenmişti. Ancak 3 aylık bir sürecin ardından bu tedaviler yeniden başladı. Biz bu Haziran ayının başında hastalıkların normal şekilde tedavi edileceğini gördük. İl Sağlık Müdürlüğümüzle beraber bir kampanya başlattık. Şu anda yüzde 70 civarında normali yakalamış durumdayız. Fakat halen düşük seviyelerde, önümüzdeki günlerde normal seviyeye geleceğini düşünüyoruz."

Kocaeli'de Kızılay olası ikinci dalga için hazır

Kaynak: DHA

Manşet

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