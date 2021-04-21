Kocaeli'de kız çocuğunun polis korkusu, ekiplerin şefkatiyle yenildi
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Kocaeli'de kız çocuğunun polis korkusu, ekiplerin şefkatiyle yenildi

Kocaeli'de kız çocuğunun polis korkusu, ekiplerin şefkatiyle yenildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, korkusunu yenmesi için ailesinin talebi üzerine 4 yaşındaki çocuğu ziyaret ederek hediyeler verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, korkusunu yenmesi için ailesinin talebi üzerine 4 yaşındaki çocuğu ziyaret ederek hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden bir kişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) müracaatında, 4 yaşındaki kızının polislerden korktuğunu ve bunu yenmesi için ekiplerce ziyaret edilmesi yönünde talepte bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet ederek aileyi ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü adına ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde küçük kıza, çocuk polis üniforması, şapka, Türk bayrağı ve boyama kitabı gibi hediyeler verdi.

Günün anısına polis ekipleri, çocuk ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada, "Küçük yürekleri ile bizlere her daim büyük güç veren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanlarındayız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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