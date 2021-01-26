Kocaeli'de kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheli ile görüntüyü cep telefonuyla kayda alan kişi yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheli ile görüntüyü cep telefonuyla kayda alan kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşını darbederek cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında çalışma başlattı.
Polis, kız arkadaşını darbeden E.Ü. ile görüntüleri cep telefonuyla kayda alan arkadaşını gözaltına aldı.
Yaşı küçük şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş