Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
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Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi

28.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:56
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi

KOCAELİ'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve tedbirlere uymayan toplam 568 kişiye idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve tedbirlere uymayan toplam 568 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bin 158 iş yerini denetledi, 15 bin 892 kişinin kimliklerini kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 456 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler, maske takma kuralına uymayan 89 kişiye, sigara içme yasağına uymayan 16 kişiye ve karantinada olması gerekirken sokağa çıkan 7 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetimler esnasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilen 9 iş yerine ve izin verilen saatler dışında çalıştığı tespit edilen 1 iş yerine de idari para cezası uygulandı.


Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi
Kocaeli'de kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 568 kişiye ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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