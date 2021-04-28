Kocaeli'de kısıtlama ihlali yapan arkadaşına ceza kesen bekçilere hakaret eden kişi hakkında idari işlem

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir esnaf hakkında, kısıtlama ihlali yapan arkadaşına ceza uygulayan bekçilere sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir esnaf hakkında, kısıtlama ihlali yapan arkadaşına ceza uygulayan bekçilere sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, bir oto kiralama firması işletmecisi Erdinç U, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bekçilerin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir arkadaşına 10 bin 500 lira ceza uygulamasına tepki gösterdi.

Videoda bekçilere hakaret ettiği öne sürülen Erdinç U, gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında idari işlem yapılan Erdinç U, serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner