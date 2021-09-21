KOCAELİ'DE KIRTASİYELERDE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

KOCAELİ'de, okulların yüz yüze eğitime geçişinin ardından kentte bulunan kırtasiyelerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun yardımcı kaynak için geldiğini ifade eden kırtasiye işletmecisi Serkan Sakin, satışların geçen seneye oranla yüzde 50'lik artış gösterdiğini belirtti.

Kocaeli'de okulların yüz yüze eğitime geçişinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen kentte bulunan kırtasiyelerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte, öğrencilerin çoğunluğunun müfredata yardımcı ve üniversite sınavlarına hazırlık için ek kaynak aldığını ifade eden kırtasiye sahibi Serkan Sakin, satışların artmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönemlere kıyasla yaşanan artışı değerlendiren Serkan Sakin, 'Kocaeli'de kırtasiye malzemelerinin satışında şu anda ciddi anlamda bir hareketlilik var. Öğrenciler pandemi sürecinde ellerindeki materyalleri kullandı, kimsenin elinde kırtasiye malzemeleri kalmadı. Okulların yeniden açılmasıyla yüz yüze eğitime geçişle birlikte kırtasiye araç ve gereçlerine ciddi anlamda bir ilgi oluştu.' dedi.

EN FAZLA İLGİ YARDIMCI KAYNAKLARA

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun üniversiteye hazırlık yolunda yardımcı kaynaklara başvurduğunu ifade eden Sakin, 'Yardımcı kaynak kitaplarına ilgi çok fazla. Malum yılda yaklaşık 2 milyon öğrenci üniversite sınavına giriyor. 2 milyon öğrencinin büyük çoğunluğu üniversite sınavlarına hazırlanmak için yardımcı kaynaklara da başvuruyor. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci günde yaklaşık 200 soru çözüyor bu nedenle ciddi anlamda yardımcı kaynak satışında da öğrencilerin ilgisi çok fazla. Geçen sene uzaktan eğitim olduğu için mağazaların kapalı olması, insanların sokağa çıkamaması gibi nedenlerden dolayı ciddi anlamda internet satışına yönelim vardı. Şu anda mağazamızda kırtasiyemizde bir yoğunluk var. Geçen seneye oranla yüzde 50'lik bir artış var.' diye konuştu.