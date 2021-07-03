Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kereste fabrikasının bahçesinde bulunan talaş silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında gözüne talaş sıçrayan itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesinde de bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal