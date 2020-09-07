Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.
07.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:48
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bir karton fabrikasında kepçe sürücüsü Ali K, işçi Şaban Bayer'i fark etmeyerek çarptı.
Bayer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan kepçe sürücüsü Ali K, Basiskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: AA