Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
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Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
07.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:48

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bir karton fabrikasında kepçe sürücüsü Ali K, işçi Şaban Bayer'i fark etmeyerek çarptı.

Bayer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan kepçe sürücüsü Ali K, Basiskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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