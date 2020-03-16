Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor - Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit ilçesinde kent merkezi araçlarla dezenfekte edildi.

- Kocaeli'de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit ilçesinde kent merkezi araçlarla dezenfekte edildi.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından koronavirüs nedeni ile önlemlerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı alanlarda, toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Vaka sayısının artması sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki dezenfekte araçlarıyla İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşın geçtiği 'Yürüyüş Yolu' olarak adlandırılan caddede dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Virüsün yayılmasını önlemek amacı ile dezenfeksiyon çalışmalarının il genelinde devam ettirileceği belirtildi.

Kaynak: İHA