Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

13.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:06

Son dakika haber... Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde, bir kişinin kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.Y'yi Ankara'da kaldığı otelde gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin 3 cep telefonu ile 4 telefon hattına el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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