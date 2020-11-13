Son dakika haber! Kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kocaeli'de, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.