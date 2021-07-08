Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde bir kişinin 15 bin lira dolandırıldığını ve parasının kendisini polis olarak tanıtan zanlılarca alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler İ.K. ve İ.Ö. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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