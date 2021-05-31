Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
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Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genç, itfaiyenin yardımıyla indirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genç, itfaiyenin yardımıyla indirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta elektrik trafosunun üzerinde kedi yavrusu gören Ahmet Kaya (18), arkadaşlarından yardım alarak trafonun üstüne çıktı.

Kediyi kurtaran Kaya, aşağı inemeyince itfaiyeden yardım istedi.

Sepetli vinç yardımıyla kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kocaeli'de kedi yavrusunu kurtarmak için çıktığı trafoda mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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