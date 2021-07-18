Kocaeli'de kaza yapan sürücüye yardım için duran araca otomobil çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, trafik kazası geçiren sürücüye yardım için duran otomobile, karşı yönden gelen aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, trafik kazası geçiren sürücüye yardım için duran otomobile, karşı yönden gelen aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kandıra-Kaynarca yolunda Y.E.D. yönetimindeki 34 TS 5198 plakalı otomobil, Akbal mevkisinde yoldan çıkarak mısır tarlasına girdi.

Yardım için yol kenarına park eden O.K. idaresindeki 81 EP 524 plakalı otomobile, bu sırada karşı yönden gelen E.Ş'nin kullandığı 81 FD 957 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle O.K'nin aracı dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım