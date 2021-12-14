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Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu sevindik mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sebebiyle, sürücüleri öğrenilemeyen 54 GC 058 plakalı BMV marka otomobil ile 34 CVV 034 plakalı marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CVV 034 plakalı marka otomobil sürücüsü yaralandı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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