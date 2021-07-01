Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de kaynak yapılırken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaporta dükkanında kaynak yapıldığı sırada alev alan otomobilde hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaporta dükkanında kaynak yapıldığı sırada alev alan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, muayeneden geçmeyen 34 UT 4268 plakalı otomobilin sahibi, arızasının giderilmesi için otomobili Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir oto kaportacıya bıraktı.

Kaynak işlemi sırasında otomobilin alev alması üzerine itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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