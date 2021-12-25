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Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi Bursa'da bulundu

Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi Bursa'da bulundu
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kayıp müracaatı yapılan kişinin cesedi Bursa'da bulundu.

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BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kayıp müracaatı yapılan kişinin cesedi Bursa'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki boş arazide köpeklerin ceset parçaladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak köpeklerini, cesedin başından uzaklaştırdı.

Vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanan cesedin üzerinden Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kayıp müracaatı yapılan Mert Seyhan'a (21) ait kimlik çıktı.

Seyhan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerim ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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