Kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafta önce kayıp ihbarı yapılan kişinin, Kandıra ilçesinde denizde cesedine ulaşıldı.

Kerpe Balıkçı Barınağı yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araştırma sonucu cesedin, 21 Ocak'ta İzmit ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan epilepsi hastası Mustafa Fıçıcı'ya (54) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, Fıçıcı'nın denize düşme anı, barınağın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fıçıcı'nın iskelede yürümesi ve denize düşmesi yer alıyor.