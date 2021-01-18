Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu (1)
18.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:48
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Uğur Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ