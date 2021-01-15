Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)
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Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)

15.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:08
Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)

DOKTORUN ARACININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı.

DOKTORUN ARACININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde doktorun Maşukiye'de bir bakkalın önünde aracıyla durduğu ve daha sonra inmeden tekrar yoluna devam ettiği görüldü.


Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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