Kocaeli'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)

DOKTORUN ARACININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı.

DOKTORUN ARACININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun'un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde doktorun Maşukiye'de bir bakkalın önünde aracıyla durduğu ve daha sonra inmeden tekrar yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ