Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
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Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor

15.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:44

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dün aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u (51), arama çalışmaları, devam ediyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dün aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u (51), arama çalışmaları, devam ediyor.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun'un aracıyla en son Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dün bölgede arama çalışması yaptı. Kuzuyayla mevkiinde devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonlandırıldı. Uğur Tolun'un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı.Bugün sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler Maşukiye bölgesinde yaklaşık 16 kilometre boyunca oteller bölgesine kadar çalışmaları sürdürecek.

- Kocaeli

Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor
Kartepe'de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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