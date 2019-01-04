Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde kazı çalışmasına başlandı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yürütülen çalışmalara bugün de devam edildi.

Fatih Sultan Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde dosya kapsamında 2011'de kazı çalışması yapılan ancak bir bulguya rastlanılmayan yerin 50 metre uzaklığındaki Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alanda Tuncer Ustael'e yaptırılan keşif çalışması ve kadavra dedektör köpeği "Melon"un da tepkisi doğrultusunda 2 kepçeyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine dün Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Kaynak: AA