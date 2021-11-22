Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta terzilik yapan kayınpederi O.A'yı tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen damat K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, O.A. (60) ile dükkanına gelen damadı K.Y. (34) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, O.A. bacağından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.?

Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

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AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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